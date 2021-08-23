Son dakika... Bakan Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

AA
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:59
Son dakika... Bakan Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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