Son dakika... Bakan Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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