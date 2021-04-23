Son dakika... Bakan Soylu'dan ikinci 'Thodex' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para borsası Thodex ile ilgili açıklama yaptı.
Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU
"(Thodex) Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı. Şahsın Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konuldu" dedi.
Bakan Soylu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta bulunmasıyla ilgili ise "Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik" ifadelerini kullandı.
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