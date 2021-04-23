Thodex skandalının ardından Erdoğan'ın danışmanından flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Thodex skandalı sonrasında kripto para piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, yerli kripto borsası Thodex'te yaşanan gelişmelerin ardından CNN Türk televizyonunda kripto paralara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ertem, yatırımcıların cüzdanlarına erişmesi için şifrelerinin olması gerektiğini ancak bu şifrelerin kripto para borsası nezdinde tutulması halinde mağdurların paralarına erişemeyeceğini belirtti.
Ertem, Merkez Bankası, MASAK, SPK'nın kripto paralara yönelik düzenlemeler üzerinde hızla çalıştıklarını ve en kısa süre içinde kurala bağlanarak hayata geçirileceğini duyurdu.
Ertem "Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir" dedi.
Video Haberler
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
En Çok Okunan Haberler
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme
- Erdoğan'a büyük şok!
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
- Bitcoin çakıldı!
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani
- Kırmızı Bülten talep edilmişti