Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı
İspanya devi Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
İspanya devi Barcelona, Lionel Messi ile yeni sözleşme için anlaşılamadığını ve Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını açıkladı.
Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021
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