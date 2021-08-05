Trabzonspor-Molde maçında 11'ler belli oldu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.
Yeni sezondaki ilk resmi maçında Trabzonspor, sahasında Molde’yi ağırlıyor. TSİ 20.30’da başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Harm Osmers yönetecek ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres - Bakasetas, Berat, Hamsik - Gervinho, Djaniny, Nwakaeme
MOLDE: Linde - Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa - Aursnes, Mannsverk, Hussain - E. Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen
Eşleşmenin ikinci maçı 12 Ağustos Perşembe günü Norveç’in Molde kentinden oynanacak. Trabzonspor bu turu geçmesi halinde Roma ile karşı karşıya gelecek.
“TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK OLMAK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"
Abdullah Avcı, Koita’nın bugünkü karşılaşmada forma giyemeyeceğini söylerken maçın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi, “Dün antrenmanımızı stadyumda yaptık. Seyirci olmadan bile bu statta olmak çok önemli. Şu anda onların desteğini şimdiden hissediyoruz.
Bizim fizik olarak da eksiğimizi, hızımızı onlar tamamlayacaklar. Onların bize gösterdikleri sabır son derece önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar. Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor.”
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