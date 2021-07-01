Barcelona Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 13:35

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Euroleague ve İspanya'nın dev kulübü Barcelona'ya transfer oldu. Yapılan açıklamada sözleşmenin iki yıllık olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüz Sertaç Şanlı ile 2023'e kadar anlaştı.

2.13 cm boyundaki Türk 29 yaşında ve geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'te forma giyiyor.

Şanlı, özellikle Final Four'da bu sezon Efes takımının önemli bir parçası oldu.

Normal sezonda 25 maça çıkan Şanlı, ortalama 8.5 sayı (3 sayılık isabet), 4.1 ribaund ortalaması ile Türkiye şampiyonluğunu kazandı

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2018'den 2021'e kadar Anadolu Efes'te forma giyen Şanlı, bundan önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013/14), Muratbey Uşak (2014/15), Trabzonspor (2015/16) ve Beşiktaş (2016-) takımlarında forma giydi.

Şanlı Türk milli takımında da oynuyor ve şu anda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.