Barcelona Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı
Barcelona, Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Euroleague ve İspanya'nın dev kulübü Barcelona'ya transfer oldu. Yapılan açıklamada sözleşmenin iki yıllık olduğu ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kulübümüz Sertaç Şanlı ile 2023'e kadar anlaştı.
2.13 cm boyundaki Türk 29 yaşında ve geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'te forma giyiyor.
Şanlı, özellikle Final Four'da bu sezon Efes takımının önemli bir parçası oldu.
Normal sezonda 25 maça çıkan Şanlı, ortalama 8.5 sayı (3 sayılık isabet), 4.1 ribaund ortalaması ile Türkiye şampiyonluğunu kazandı
DENEYİM
2018'den 2021'e kadar Anadolu Efes'te forma giyen Şanlı, bundan önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013/14), Muratbey Uşak (2014/15), Trabzonspor (2015/16) ve Beşiktaş (2016-) takımlarında forma giydi.
Şanlı Türk milli takımında da oynuyor ve şu anda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.
? Barça & @SanliSertac 2023 ??— ?? Barça Basket ?? (@FCBbasket) July 1, 2021
Video Haberler
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
- Trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
- Zabıta devreye girdi... “3 tişört alana otomobil bedava
- Sosyal medya fenomeninin oğlu terör estirdi
- Sevindiren haber 5.5 saat sonra geldi
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
En Çok Okunan Haberler
- 'Tosuncuk' ortaya çıktı! Video ile mesaj yolladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Ekşioğlu'ndan zehir zemberek paylaşım
- 'Üçüncü doz' ve 'BioNTech' kararı
- Erdoğan'ın sözü soruldu; yanıtı suç sayıldı!
- Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri
- Elektrik fiyatlarına büyük zam
- Suçlamaları reddedip, babaanneyi suçladılar
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
- Kılıçdaroğlu açıkladı: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek