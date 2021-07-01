Hatayspor, kaleci Abdullah Yiğiter’i renklerine bağladı
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter’i transfer etti.
Atakaş Hatayspor Kulübü, daha önce Amedspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Daha önce Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Abdullah Yiğiter'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
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