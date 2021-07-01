Hatayspor, kaleci Abdullah Yiğiter’i renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter’i transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:08
Hatayspor, kaleci Abdullah Yiğiter’i renklerine bağladı
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Atakaş Hatayspor Kulübü, daha önce Amedspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Daha önce Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Abdullah Yiğiter'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.


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