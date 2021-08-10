Son dakika... Beşiktaş, Alex Teixeira transferini açıkladı

Son dakika... Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Alex Teixeira ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 17:03
Son dakika... Beşiktaş, Alex Teixeira transferini açıkladı
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Beşiktaş, son olarak Çin Ligi ekibi Jiangsu'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Teixeira, Çin Süper Ligi'nde çıktığı 119 maçta 57 gol ve 33 asistlik performans göstermişti.

Beşiktaş, transferi sosyal medyada şu videoyla duyurdu:


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