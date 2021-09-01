Beşiktaş Francisco Montero'yu açıkladı.

01 Eylül 2021 Çarşamba, 20:00

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol futbolcu geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 17 maça çıkmıştı.

" TÜM BUNLAR İÇİN BEŞİKTAŞ'A MİNNETTARIM"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Tüm bunlar için Beşiktaş'a minnettarım ve şimdi bu güzel anıların sayısını artırmak için tekrar dönüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın transfer için yaptığı paylaşım ise şu şekilde:



