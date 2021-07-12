Beşiktaş Mehmet Topal'ı resmen duyurdu

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:49

Beşiktaş yönetimi orta saha rotasyonunu zenginleştirmek isteyen Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Mehmet Topal'ı transfer etti.

Mehmet Topal, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti. Topal, yeni takımı ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

"BEN DE VARIM"

Beşiktaş, Mehmet Topal'ın transferini bir video ile duyurdu. Deneyimli futbolcu videoda, "Merhaba Beşiktaş, bu sene ben de varım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan 35 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist üretti.







