Son dakika... Beşiktaş, Mert Günok transferini açıkladı
Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den ayrılan Mert Günok'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabı üzerinden "Beşiktaş'a hoş geldin Mert Günok" başlıklı bir video yayınlandı.
2017 yılında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, dört sezonda 118 maça çıkarken 2019/20 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
Beşiktaş'ın paylaşımı:
?? Beşiktaş'a hoş geldin Mert Günok#KaleDuvar pic.twitter.com/dugjFcgMtq— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 15, 2021
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