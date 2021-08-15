Son dakika... Beşiktaş, Mert Günok transferini açıkladı

15 Ağustos 2021 Pazar, 19:04

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den ayrılan Mert Günok'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabı üzerinden "Beşiktaş'a hoş geldin Mert Günok" başlıklı bir video yayınlandı.

2017 yılında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, dört sezonda 118 maça çıkarken 2019/20 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Beşiktaş'ın paylaşımı: