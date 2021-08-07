TFF Başkanı Nihat Özdemir ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Demirspor - Beşiktaş maçında yuhalandı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:29

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş ile TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayan Adana Demirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç öncesi, kupa töreni ve oyuncu tanıtım töreni düzenledi. Törene AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve milletvekilleri katıldı.

Tören için saha ortasına kurulan sahneye çağırılan Ömer Çelik ve Nihat Özdemir isimleri anons edildikten sonra Adana Demirspor taraftarları tarafından yuhalandı. Islık ve yuhalamaları bastırmak için, statta anonsların sesi yükseltildi.