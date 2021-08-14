Beşiktaş'ta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Beşiktaş, Ortaköy'de, bir süredir kullanılmayan 6 katlı otelin çatı katında yapılan tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Dereboyu Caddesi'nde saat 11.45 sıralarında, yaklaşık 3 yıldır boş olduğu öğrenilen 6 katlı otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların straforları tutuşturması yüzünden başlayan yangına ilk olarak işçiler müdahale etti. İşçilerin çabaları yeterli olmayınca itfaiyeye haber verildi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan "İçi boşaltılmış otelde, az önce çatı katında yapılan kaynak işlemi esnasında çıkan küçük çaplı bir yangına itfaiye hemen müdahale etti. Söndürüldü, şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir problemimiz yok. Can kaybımız yok" dedi.
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