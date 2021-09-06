Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği

Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

DHA
06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:39
Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği
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Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle oteldekiler tahliye edilirken bazıları baygınlık geçirdi.

Yangının küçük çaplı olduğu belirtilirken itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.


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