Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği
Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle oteldekiler tahliye edilirken bazıları baygınlık geçirdi.
Yangının küçük çaplı olduğu belirtilirken itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
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