Son dakika... Bitcoin'de sert düşüş!
Bitcoin, Çin'den gelen haber akışıyla ciddi bir düşüş yaşarken Ocak'tan bu yana ilk defa 30 bin doların altını gördü.
Bitcoin, Çin’den gelen haber akışı sonrasında hafta başından bu yana yüzde 17'den fazladeğer kaybederek 30 bin doların altına inerek 29 bin 623 doları gördü.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.
Öte yandan, Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü keserek ölüm kavşağı olarak bilinen ve fiyatlarda düşüş trendinin başlayacağına işaret eden teknik formasyonu oluşturdu.
Yılbaşından bu yana hala yüzde 12 yukarıda olan Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Sonrasında Elon Musk’ın açıklamalarıyla birlikte düşüş trendine giren Bitcoin, neredeyse 1 aydır dar bir fiyat aralığında işlem görüyordu.
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