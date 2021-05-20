Son dakika... BM'den kritik Gazze açıklaması: 'Çatışmalar derhal durmalı'
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin'e ilişkin toplandı. BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, "İsrail orantısız güç kullandığı saldırıları ile uluslararası hukuka aykırı hareket etti" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin gündemiyle bir araya geldi. BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "İsrail orantısız güç kullandığı saldırıları ile uluslararası hukuka aykırı hareket etti" dedi.
Bozkır ifadelerini, "İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkararak da uluslararası ceza hukukuna aykırı davrandı, İsrail mahkemelerinin bu bölgelerde yetkisi yok. Umarım bugün bir sonuç çıkar, BM çatısı altında Genel Kurul olarak sadece sözlerden fazlasını yapabiliriz" şeklinde sürdürdü.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı" ifadesini kullandı.
'İSRAİL TÜM HALKI CEZALANDIRIYOR'
Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, "İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler hangi haktan bahsediyor. İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor" dedi.
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