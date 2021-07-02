Boeing 737 kargo uçağında motor arızası: Hawaii açıklarında denize acil iniş yaptı

02 Temmuz 2021 Cuma, 16:56

737 MAX'ı yüzlerce insanın ölümüne neden olan iki kazanın ardından 20 ay yere indirdikten sonra geçen yılın sonlarında yeniden uçurmaya başlayan Boeing'den yeni bir kaza haberi geldi.

CNBC'nin aktardığına göre, içinde iki kişi bulunan bir Boeing 737 kargo uçağı, motor arızası yaşadıktan sonra Honolulu açıklarında suya düştü.

Haberde kazanın ciddiyetinin belirsiz olduğunu belirtilirken, Boeing hisselerinin erken işlemlerde yüzde 2 düşüş yaşadığı kaydedildi.

Ardından Federal Havacılık İdaresi, bunun denize acil iniş olduğunu ve uçağın içindeki 2 kişinin ABD Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Kalaeloa Havaalanı'nın 2 mil açığında meydana gelen kazaya ABD Sahil Güvenliği bir tekne, helikopter ve C-130 uçağıyla müdahale etti. Honolulu İtfaiyesi ekipleri de kaza yerine gitti.