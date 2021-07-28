Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:11

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de son olarak muhalefetin AKP'ye şantaj aracı olarak kullandığı iddiasıyla getirdiği eleştirilerin ardından, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söylemesi tepkilere neden olmuştu.