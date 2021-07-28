Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi... Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.
Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'de son olarak muhalefetin AKP'ye şantaj aracı olarak kullandığı iddiasıyla getirdiği eleştirilerin ardından, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söylemesi tepkilere neden olmuştu.
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