CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Tartışması dahi parti politikalarımız ile taban tabana zıttır
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göçmenlere yönelik açıklamaları için "Parti politikalarımız ile taban tabana zıttır" dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluları hedef alan sözleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
Seyit Torun, “Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz” dedi.
'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' VURGUSU
Torun’un açıklamasının devamı şöyle:
“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek; Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez.”
Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık ücretlerini 10 kata kadar arttıracağını açıklamış, gelen eleştirilere de “Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım” yanıtını vermişti.
İlgili Haberler
- Ayrımcı ifadelerle tepki çeken Tanju Özcan'dan açıklama
- Irkçılığı yandaş basın sürdürüyor! Barolardan rahatsızlar; hedef gösteriyorlar
- Sağlık Bakanlığı, cinsiyetçi ve ırkçı paylaşımlarda bulunan Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü'nün sözleşmesini askıya aldı
- Erdoğan'ın danışmanı Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Özdağ ile AKP'li Şen arasında dikkat çeken 'Suriyeliler' tartışması
Video Haberler
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
- Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- Adı Soylu ile anılan ismin ortağının İsrail bağlantısı
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Ankara’dan Bursa’ya yolculuk için 30 bin TL!
- Gaziantep'te patlama ve yangın