Son dakika: Cari açık rakamları belli oldu

13 Eylül 2021 Pazartesi, 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı temmuz ayı endekslerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 1,9 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 2,8, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,8, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 45,1 arttı.



