Son dakika: Çavuşoğlu'ndan, Taliban için olumlu açıklama

17 Ağustos 2021 Salı, 11:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Ürdün'e gitti.

Burada Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ortak Basın Toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Afganistan'ın Taliban'ın eline geçmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

'OLUMLU KARŞILADIĞIMIZI SÖYLEMEK İSTERİZ'

Çavuşoğlu, ''Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. ABD ile bu konuda işbirliği yapıyoruz. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

'DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çavuşoğlu, ''Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.