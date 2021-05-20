Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, görevden uzaklaştırıldı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 12:31

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un, Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlarla ilgili yayımladığı video sosyal medyada gündem oldu.

Akbulut, alınan tedbirlerle ilgili olarak il idaresi kanununun zikredildiğini ve işlemlerin 11C ve 66. maddeler uyarınca yapıldığını ifade etti. Akbulut, "Fakat bir kanunda 'Vali gereken tedbirler alır' denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız" diye konuştu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi trafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.