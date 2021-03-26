Son dakika... 'Delikanlı Fırat' lakaplı Fırat Kaya hakkında yeni gelişme
Kocaeli'nde eşcinsel olduğu gerekçesiyle işitme engelli E.E.'ye şiddet uygulayan Fırat Kaya adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nde 'eşcinsel' olduğu gerekçesiyle işitme engelli E.E.'ye şiddet uygulayıp bu anları sosyal medya hesabından paylaşan "Fırat Delikanlı" lakaplı Fırat Kaya, dün gözaltına alınmıştı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat Kaya’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı.
4 AYRI SUÇLAMA
Fırat Kaya ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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