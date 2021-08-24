Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Afgan göçüyle ilgili açıklama

24 Ağustos 2021 Salı, 12:39

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'de iltica merkezi iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de iltica merkezi iddiasına ilişkin de konuşarak "BBC bu hatasını anladı, hatalı haber için özür diledi. Son derece gerçek dışı bir iddiadır" dedi. BBC tarafından dün yapılan açıklamada ise, "BBC Türkçe yaptığı açıklamada atfa ilişkin bir hata yaptığını söylemiş ve bundan dolayı özür dilemiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Çavuşoğlu'nun Afgan göçüyle ilgili açıklamaları şöyle:

Temennimiz Afganistan'da barış ve istikrarın devam edilmesidir. Sadece belli grupla değil tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim.

BBC bu hatasını anladı, hatalı haber için özür diledi. Son derece gerçek dışı bir iddiadır.

Muhalefet bu iddia üzerinden bize saldırdı.

Afganistan'da bin 61 Türk vatandaşını tahliye ettik. 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız daha var. Afganistan'da toplam 4 bin 500 civarında vatandaşımız bulunuyor.

BBC TÜRKÇE'DEN AÇIKLAMA

BBC Türkçe, pazar günü Mail on Sunday gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı'nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştı.

Bu haberde Savunma Bakanı'nın sözlerine ek olarak, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü de belirtilmişti.

"SORUN BİR ATIF HATASI"

Söz konusu habere ilişkin BBC Türkçe tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu haberlerin aynı gün BBC Türkçe'de aktarılan ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde, hem de başlıkta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen 'hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını' değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir.

Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz.

İnternet sayfamızda daha sonra yapılan haberde bu hata düzeltilmiş ve İngiltere gazetelerinde yer alan söz konusu haberler ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.

Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz."

Yaptığımız bu açıklama bazı çevreler tarafından 'BBC Türkçe yaptığı yalan haberden dolayı özür diledi' şeklinde yorumlanmakta. Ya yaptığımız açıklama yanlış anlaşıldı, ya da anlamak istemeyenler var. 1/8 https://t.co/teA6CJaqrP — Murat Nişancıoğlu (@mrtnis) August 23, 2021

"YETKİLİLER YALANMADI"

BBC Türkçe Editörü Murat Nişancıoğlu, bu açıklamanın sosyal medyada "BBC Türkçe yalan haberi için özür diledi" kampanyasına dönüştürülmesi üzerine Twitter hesabından aşağıdaki paylaşımı yaptı: