Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Afgan göçüyle ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugüne kadar Afganistan'dan bin 404 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, "Türkiye'de iltica merkezi" iddiasına ilişkin de konuşarak, "Son derece gerçek dışı bir iddiadır" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'de iltica merkezi iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, Türkiye'de iltica merkezi iddiasına ilişkin de konuşarak "BBC bu hatasını anladı, hatalı haber için özür diledi. Son derece gerçek dışı bir iddiadır" dedi. BBC tarafından dün yapılan açıklamada ise, "BBC Türkçe yaptığı açıklamada atfa ilişkin bir hata yaptığını söylemiş ve bundan dolayı özür dilemiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
Çavuşoğlu'nun Afgan göçüyle ilgili açıklamaları şöyle:
- Temennimiz Afganistan'da barış ve istikrarın devam edilmesidir. Sadece belli grupla değil tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim.
- BBC bu hatasını anladı, hatalı haber için özür diledi. Son derece gerçek dışı bir iddiadır.
- Muhalefet bu iddia üzerinden bize saldırdı.
- Afganistan'da bin 61 Türk vatandaşını tahliye ettik. 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız daha var. Afganistan'da toplam 4 bin 500 civarında vatandaşımız bulunuyor.
BBC TÜRKÇE'DEN AÇIKLAMA
BBC Türkçe, pazar günü Mail on Sunday gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı'nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştı.
Bu haberde Savunma Bakanı'nın sözlerine ek olarak, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü de belirtilmişti.
"SORUN BİR ATIF HATASI"
Söz konusu habere ilişkin BBC Türkçe tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bu haberlerin aynı gün BBC Türkçe'de aktarılan ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde, hem de başlıkta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen 'hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını' değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir.
Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz.
İnternet sayfamızda daha sonra yapılan haberde bu hata düzeltilmiş ve İngiltere gazetelerinde yer alan söz konusu haberler ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.
Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz."
Yaptığımız bu açıklama bazı çevreler tarafından 'BBC Türkçe yaptığı yalan haberden dolayı özür diledi' şeklinde yorumlanmakta. Ya yaptığımız açıklama yanlış anlaşıldı, ya da anlamak istemeyenler var. 1/8 https://t.co/teA6CJaqrP— Murat Nişancıoğlu (@mrtnis) August 23, 2021
"YETKİLİLER YALANMADI"
BBC Türkçe Editörü Murat Nişancıoğlu, bu açıklamanın sosyal medyada "BBC Türkçe yalan haberi için özür diledi" kampanyasına dönüştürülmesi üzerine Twitter hesabından aşağıdaki paylaşımı yaptı:
- Yaptığımız bu açıklama bazı çevreler tarafından 'BBC Türkçe yaptığı yalan haberden dolayı özür diledi' şeklinde yorumlanmakta. Ya yaptığımız açıklama yanlış anlaşıldı, ya da anlamak istemeyenler var.
- BBC Türkçe yaptığı açıklamada atfa ilişkin bir hata yaptığını söylemiş ve bundan dolayı özür dilemiştir.
- Yoksa, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Mail on Sunday gazetesindeki makalesinde, Afganistan'dan İngiltere'ye nakletmek istedikleri mülteciler için çevre ülkelerde geçici işlem kampları oluşturmak istediklerini yazmıştır. Bu bir gerçektir.
- Mail on Sunday ve Guardian gazeteleri bu konuya ilişkin ayrı haberlerinde, İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindikleri bilgilere dayanarak bu çevre ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğünü yazmışlardır.
- Bu haberler de iki gün geçmesine rağmen İngiltere yetkilileri tarafından yalanlanmamıştır ve her iki gazete de bu konudaki haberlerini korumaktadır.
- BBC Türkçe'nin hatası, Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiyi sanki savunma bakanının kendisi söylemiş gibi aktarmasıdır. Dilediğimiz özür, gazetecilik açısından yaptığımız ve BBC Türkçe'ye yakışmayan bu atıf hatasıdır.
- Yaptığımız bu hata haberin iki unsurunun, yani Savunma Bakanı'nın makalesinde dile getirdiklerinin ve Savunma Bakanlığı kaynaklarının Türkiye ve Pakistan'a ilişkin verdikleri bilginin hala ortada olduğu gerçeğini değiştirmez.
- Bunlar, anlaşılması o kadar da zor şeyler olmasa gerek.
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