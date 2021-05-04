Son dakika... Başsavcılık'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üğzerinden ulaşan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötü kullandığına" yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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