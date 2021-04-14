Son Dakika... Erbil Uluslararası Havalimanı’na roket saldırısı
IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu.
Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında büyük bir patlama sesi duyuldu. IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu. Bölgedeki insanlardan, basınçtan etkilenmemeleri için camlarını açmaları istendi.
TSİ 21.50 sularında Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik roketli saldırı düzenlendiği ve roketin havalimanın yakınına düştüğü belirtildi.
Saldırıda havalimanı içindeki ABD üssünün vurulduğu iddia edildi.
Saldırıya ilişkin henüz bir resmi açıklama gelmezken; yerel kaynaklar, saldırının arkasında İran'a yakın gruplar olduğunu iddia ediyor.
Ayrıntılar gelecek...
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