Son dakika... Erdoğan: 12 yangın sürüyor

06 Ağustos 2021 Cuma, 14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 10 gündür mücadele ettiği yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan konuyla ilgili, "196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor" diye belirtti. Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Bunların işi yangına körükle gitmek" dedi.

"Help Turkey" kampanyası üzerine konuşan Erdoğan, "Dezenformasyonla terör estirme kampanyası içindeler" diye belirtti.



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