Son dakika... Erdoğan: 12 yangın sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 10 gündür mücadele ettiği yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 10 gündür mücadele ettiği yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan konuyla ilgili, "196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor" diye belirtti. Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Bunların işi yangına körükle gitmek" dedi.
"Help Turkey" kampanyası üzerine konuşan Erdoğan, "Dezenformasyonla terör estirme kampanyası içindeler" diye belirtti.
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