Son dakika... Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

25 Haziran 2021 Cuma, 17:19

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış törenlerinin ardından Hatay'da AKP'nin toplantısına katıldı.





Partisinin toplantısında, "Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonunua bağlayabilmesi açısından kritik bir dönemeci temsil ediyor" diye konuşan Erdoğan, "Gençlerimizi gelecekleri konusunda kendilerine destek verecek tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sizlerden 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyorum." çağrısı yapan Erdoğan, "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimin tarihi belli, haziran 2023. Boşuna çabalamayın" diye konuştu.

"HAMDOLUN BOŞA ÇIKARDIK"

Sınır ötesi harekatlara başladıklarını, Türkiye'ye yönelik tehditleri kaynağında kurutacaklarını kaydeden Erdoğan, "Terör örgütü bir yandan güneyimizdeki eli kanlı rejim, diğer yandan sınırlarımız ve halkımıza saldırmaya başlayınca biz ne yaptık? 'Vatanımıza yönelik tehditleri kaynağında kurutacağız' diyerek sınır ötesi harekatlara başladık. Sınırlarımızı güvenlik altına alarak, ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı yerle yeksan ettik. Bu kadim coğrafyaya dayatılan senaryoları hamdolsun boşa çıkardık. Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya’dan Karadağ’a her konuda yaşadık ama biz ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik" diye konuştu.

"YENİ ADIMLARA HAZIRLANIYORUZ"

Erdoğan konuşmasında “Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya’dan Karadağ’a her konuda yaşadık ama biz ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Başka yerlerde yeni adımların hazırlığı içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa, vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar” dedi.