Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e tepki: Talimat vermeden kestiniz
Hatay'da toplu açılış törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in erkenden kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" tepkisini gösterdi.
Hatay Stadı önünde vatandaşlara hitabında 2023 seçimlerini hatırlatan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlere inanıyor ve güveniyorum, 2023'e hazırlanıyor muyuz?" diye sordu.
"TALİMAT VERMEDEN KESTİNİZ"
Hatay Stadı önünde yurttaşlara seslenen Erdoğan, kurdele kesimi sırasında Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in erkenden kurdeleyi kesmesine, "Talimat vermeden kestiniz" diyerek tepki gösterdi.
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