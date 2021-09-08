Son dakika... Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani halkından özür diledi
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi.
Gani, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür dileyerek "Afgan halkına olan bağlılığım hiçbir zaman sarsılmadı ve hayatımın geri kalanında bana rehberlik edecek" dedi.
Ülkeyi terk etmenin 'hayatında aldığı en zor karar' olduğunu belirten Gani, "Ancak silahların susması, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşı kurtarmanın tek yolu buydu" ifadelerini kullandı.
"BİR AÇIKLAMA BORÇLUYUM"
Bu kararı, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine aldığını vurgulayan Gani, şöyle konuştu:
"Afgan halkına, Taliban'ın beklenmedik bir şekilde şehre girmesinin ardından 15 Ağustos'ta Kabil'den aniden ayrıldığım için bir açıklama borçluyum. 1990'ların İç Savaşı sırasında şehrin yaşadığı aynı korkunç savaşı ortamının tekrar yaşanmaması için ülkeyi terk etmemi tavsiye eden saray güvenliğinin ısrarı üzerine ayrıldım."
Gani, 20 yıl boyunca Afgan halkının demokratik, müreffeh ve egemen bir devlet inşa etme yolunda çalışmasına yardım ettikten sonra, niyetinin asla halkı veya Afganistan'ın geleceği vizyonunu terk etmek olmadığını vurguladı.
Gani, ülkeden ayrılırken Afgan halkına ait milyonlarca doları aldığına ilişkin iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gani, "Doğruluğumu kanıtlamak için BM himayesinde veya diğer herhangi bir uygun organ altında resmi bir mali soruşturma denetimini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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