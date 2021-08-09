Son dakika: Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, yaşamını yitirdi

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:23

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Eryılmaz için çarşamba günü TBMM'de tören düzenlenecek.

Törenin ardından Eryılmaz'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı aile kabristanında toprağa verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

YAŞAR ERYILMAZ KİMDİR?

Yaşar Eryılmaz, 10 Haziran 1944'de Ağrı Doğubayazıt'ta doğdu. Babasının adı Rıza, annesinin adı Saime'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.

Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı. 1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'de üroloji doçenti oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü.

18, 19, 20, 21. ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.