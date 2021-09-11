Son dakika: Fahrettin Koca, en çok vaka artışı olan 10 ili açıkladı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 12:15

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı. 214 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 51 milyon 234 bin 95 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 39 milyon 963 bin 236'a yükseldi. Üçüncü doz aşı 9 milyon 374 bin 668'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 101 milyon 48 bin 667 oldu.

Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli''uyarısında bulunarak, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.

Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:

- Kayseri,

- Elazığ,

- Karaman,

- Bolu,

- Malatya,

- Kırşehir,

- Yozgat,

- Kırıkkale,

- Tunceli,

- Bartın

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

İllere göre, her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

