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'DUVARI 1500 YILLIK OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Duvarın çok karakteristik bir Bizans mimari tarzıyla oluşturulduğunu vurgulayan Asal, "Kalıntı muhtemelen Milattan Sonra 5'inci yüzyılda inşa edildi. Duvarı yaklaşık 1500 yıllık olarak düşünebiliriz. İncelemeler yaparken duvarın çok iyi korunduğunu fark ettik. Aslında İSKİ'nin Zeytinburnu'ndan Unkapanı'na doğru gelen bir atık su projesi söz konusu. Biz de İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak bu projeyi takip ederek geldik. Bu noktaya kadar çok önemli bulgulara rastlamadık. Ama buraya geldiğimizde, Aksaray'ın ve bu bölgenin bütün yağmur suyunu toplayarak Haliç'e deşarj edilecek noktada tam da bu kalıntı ile karşılaştık. Bu durum İSKİ için biraz kötü oldu. Çünkü İSKİ'nin çalışmalar durdu. Ancak bizim için bu duvar çok güzel bir kalıntı oldu" şeklinde konuştu.