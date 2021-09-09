4

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

N.K., geçen yıl aralık ayında Zonguldak Adliyesi'ne yaptıkları suç duyurusunda savcılığın, fuhuş ve fuhşa aracılık etmekten yeterli delil olmadığı ve yaralama suçundan ise görüntüdeki kadınların rızası bulunduğu gerekçesiyle kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğini anlattı. WhatsApp mesajlarını da savcılığa sunduğunu ifade eden N.K., "Ben ileride bir şey olursa, bana karşı bir iftira atarsa diye onu konuşturdum mesajlarda. Sonra şikayetçi oldum. Ben size yardımcı olacağım ama bunun bir karşılığı olacak diyordu. Ben hasta olan annesini ameliyat ettireyim ama böyle bir şey benden istememesini istedim. Ben o sırada eşimden ayrılmış ve iki çocuğum vardı. Yeniden evlendikten sonra eşim telefondaki mesajları gördü ve durumu anlattım. Beraber şikayetçi olduk, ancak savcılık reddetti. Serbest kaldı şimdi. Savcılık rıza diyor ama böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bana bunu yaşamadığımı söylediler. İlla yaşamak mı gerekiyor? Ben yaşasam belki korkup kenara geçecektim. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" diye konuştu.