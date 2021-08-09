Son dakika... Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius şehre indi!

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:58

Trabzonspor 'un Parma'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u taşıyan uçak, Trabzon Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.



Trabzonspor'un senelik 2 milyon Avro düzeyinde bir ücret konusunda anlaşma sağladığı Cornelius'un kulübü Parma ile de 5.1 milyon Avro bonservis ücreti üzerinden anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.

Trabzon'a gelen Cornelius'un tüm konularda anlaşma sağladığı Trabzonspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.