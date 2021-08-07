Fenerbahçe, Burak Kapacak'la sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Burak Kapacak'la sözleşme imzalandığı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilirken, "Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır.
Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak yaptığı açıklamada ise şunları söyledi, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım."
Yeni sezonda 77 numaralı formayı giyecek Burak Kapacak, Bursaspor formasıyla 83 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 15 asist kaydetmişti.
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