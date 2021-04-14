Fenerbahçe transferi resmen duyurdu

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:15

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgrat'a transfer olduğunu duyurdu. Vfb Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpen yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat: Ömer Faruk Beyaz olağanüstü bir yetenek. Avrupa'nın en çok istenen oyuncularından biriydi. 17 yaşında profesyonel, Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış ve Türkiye U21'i için oynayan sıradışı bir potansiyel. Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ı seçtiği için gururluyuz. Muazzam bir rekabet olmasına karşın bu transferi bonservissiz yaptığımız için çok mutluyuz.

"GELİŞİMİM İÇİN BANA ÖNEM VEREN KULÜP"

Stuttgrat'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz: Bana verdikleri güven için Vfb Stuttgart ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ailem ve temsilcilerimle birlikte Vfb lehine karar verdim. Çünkü, Vfb genç oyunculara odaklanan ve kulübün gelişimi için buna önem veren bir kulüp. Stuttgart'taki ilk günümden itibaren bana verilen güvene karşılık vermek için her şeyimi vereceğim.