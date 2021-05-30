Son dakika... Florida'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var

30 Mayıs 2021 Pazar, 14:17

ABD’nin Florida eyaletinde saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Miami-Dade polis müdürü Alfredo Ramirez, Florida'nın Hialeah kentindeki bir bilardo kulübünün dışında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Haberde, beyaz bir arabadan inen üç kişinin konser için toplanan kalabalığın üzerine ateş etmeye başladığı belirtildi.