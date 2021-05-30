Son dakika... Florida'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var

Reuters'ın aktardığına göre, ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 14:17
Son dakika... Florida'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var
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ABD’nin Florida eyaletinde saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Miami-Dade polis müdürü Alfredo Ramirez, Florida'nın Hialeah kentindeki bir bilardo kulübünün dışında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. 

Haberde, beyaz bir arabadan inen üç kişinin konser için toplanan kalabalığın üzerine ateş etmeye başladığı belirtildi. 


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