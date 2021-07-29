Galatasaray Berkhan Kutlu'yu kadrosuna kattı
Galatasaray, Alanyaspor'dan Berkhan Kutlu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu sezonki yedinci transferini resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da tamamlayan Berkhan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."
Galatasaray'ın paylaşımı:
Evine hoş geldin @iamberkankutlu! ???? pic.twitter.com/6lWRnRsVMO— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 29, 2021
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