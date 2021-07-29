Galatasaray Berkhan Kutlu'yu kadrosuna kattı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 23:16

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu sezonki yedinci transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da tamamlayan Berkhan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

Galatasaray'ın paylaşımı: