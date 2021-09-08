Galatasaray, Gustavo Assuncao ile anlaştı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:19

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

GUSTAVO ASSUNCAO KİMDİR?

Son olarak Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao , ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Assunçao'nun piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

Portekiz Ligi'ne geldiği 2019-20'den beri 58 maça çıkan Assunçao, takımındaki en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncu.

GUSTAVO ASSUNCAO'NUN PORTEKİZ İSTATİSTİKLERİ

Maç: 58

İsabetli pas: 2096

Pas %: 86

Kazandığı ikili mücadele: 250

Top kapma: 54

Sahipsiz top kazanma: 271

GALATASARAY'A GELEN-GİDENLER

GELENLER

Halil Dervişoğlu, satın alpa opsiyonuyla Brentford'dan kiralandı.

Olimpiu Morutan, 3,5 milyon Avro bonservisle Romanya ekibi FCSB'den transfer edildi.

Alexandru Cicaldau: 6,5 milyon Avro'ya Romanya ekibi Univ. Craiova'dan transfer edildi.

22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Avro bonservis bedeli ödeneceğini ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro.

Alanyaspor'dan Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservisi elinde olan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey, Fransa'nın Rennes takımından transfer edildi. Anlaşma 4 yıllık.

Romanyalı orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, 6,5 milyon Avro bonservisle kadroya katıldı. Serbest kalma bedeli: 25 milyon Avro.

Barış Alper Yılmaz: 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ankara Keçiörengücü'nden transfer edildi.

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için bonservis bedeli ödenmedi

GİDENLER

Gedson Fernandes (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

Ryan Donk (Sözleşmesi sona erdi)

Halil İbrahim Dervişoğlu (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

Okan Kocuk (Giresunspor)

Marcelo Saracchi (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

Şener Özbayraklı (Medipol Başakşehir)

Martin Linnes (Sözleşmesi sona erdi)

Oghenekaro Etebo (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

Younes Belhanda (Sözleşmesi feshedildi)

Henry Onyekuru (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)



