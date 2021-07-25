Son dakika... Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, İstanbul.'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Sacha Boey, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın Rennes'den yeni transferi Sacha Boey'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Fransız oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiğini açıkladı.
Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, geçen sezon Fransız ekibiyle 26 maçta forma giydi.
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