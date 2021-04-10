Son dakika gelişmesi... Türkiye'den Mısır'a 'Ramazan' telefonu
Diplomatik temasın yeniden başladığı Türkiye ile Mısır arasında flaş bir gelişme yaşandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla görüştü.
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