Son dakika gelişmesi... Türkiye'den Mısır'a 'Ramazan' telefonu

Diplomatik temasın yeniden başladığı Türkiye ile Mısır arasında flaş bir gelişme yaşandı.

AA
10 Nisan 2021 Cumartesi, 12:41
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla görüştü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler