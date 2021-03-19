Son Dakika Haberi | Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, hafta sonu artacak hava sıcaklıkları salı gününden itibaren 7-8 derece düşecek. Tüm yurdu etkisi altına alması beklenen yağışların, salı günü itibariyle kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yeniledi. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yeni haftada soğuk hava ve kar yağışı hakim olacak.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonu itibariyle hava sıcaklıkları artacak. Ancak pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
7-8 DERECELİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Ülke genelinde salı günü itibariyle sıcaklıkların 7-8 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu düşüş sonrası, yağışların yurdun büyük bölümünde kara dönüşmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
İstanbul'da ise yağışların perşembe günü kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Yağışlı havanın cuma gününden itibaren batıdan başlayarak yurdu terk etmesi bekleniyor.
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