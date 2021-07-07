Son dakika... Haiti Devlet Başkanı öldürüldü

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:21

Haiti Devlet Başkanı'nın suikaste uğradığı bildirildi. AP'nin haberine göre, Moise kimliği belirsiz bir grup tarafından özel konutunda öldürüldü. First Lady Moise'nin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



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