Son dakika... Haiti Devlet Başkanı öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, özel konutunda uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:21
Son dakika... Haiti Devlet Başkanı öldürüldü
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Haiti Devlet Başkanı'nın suikaste uğradığı bildirildi. AP'nin haberine göre, Moise kimliği belirsiz bir grup tarafından özel konutunda öldürüldü. First Lady Moise'nin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

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