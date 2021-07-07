Son dakika... Haiti Devlet Başkanı öldürüldü
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, özel konutunda uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Haiti Devlet Başkanı'nın suikaste uğradığı bildirildi. AP'nin haberine göre, Moise kimliği belirsiz bir grup tarafından özel konutunda öldürüldü. First Lady Moise'nin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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