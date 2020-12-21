HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Eski HDP Hakkari Milletvekili Güven'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör yanlısı konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmaya sanık Güven katılmazken mahkeme salonunda avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Güven'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Ayrıca mahkeme, sanık Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.
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