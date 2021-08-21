Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı
Köyceğiz'deki orman yangınının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı duyuruldu.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda çıkan yangına havadan 12 helikopter ve 2 uçak ile karadan 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Göynük Kanyonu'na kadar yayılan yangın, gece saatlerinde ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleriyle son durumu paylaştı.
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