HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. Kocaman, nikahının ardından, Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmişti.
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası'nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın da arasında bulunduğu 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçildi.
HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı.
Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü Davası'nı karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, hakim Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Savcı Mustafa Doğan ve hakim Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.
HSK, Yargıtay üyesi olan 4 il başsavcısı ile diğer isimlerin yerine gelecekleri daha sonra belirleyecek.
NİKAHTAN SARAY'A
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile eşi Ayça Dursun'un nikahlarının ardından, Saray'a gidip, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmişti.
BARIŞ'LAR ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Silivri Cezaevi’nde o dönem tutuklu bulunan Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile Oda TV Yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın avukatları müvekkilleri hakkında yürütülen soruşturma aşamasında dosyada gizlilik bulunmasına rağmen bilgi ve belgelerin yandaş gazetelere sızdırıldığı, müvekkillerinin masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirterek sorumlular hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu. Dilekçede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da yer alıyordu.
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