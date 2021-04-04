SON DAKİKA I Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

04 Nisan 2021 Pazar, 00:43

Yangın, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi 785 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, binanın çatısından duman çıktığını gören yurttaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanın içinde yaşayan kişiler ise evlerinden çıkarak ekipleri beklemeye başladı.

Olay yerine gelen polis ekibinin aracı sokakta arıza yapınca, itfaiye aracı geçiş sağlayamadı. Bunun üzerine yurttaşlar polis otomobilin iterek yolu açtı.

İtfaiye erlerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binanın çatısında hasar oluştu.





