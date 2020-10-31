SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.
Açıklamayı Twitter hesabından yapan Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:
''Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı.
Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.
Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum''
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