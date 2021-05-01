Süleyman Soylu'dan 'çalışma izin belgesi' açıklaması

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kapanma sürecinde 691 bin 890 kişinin çalışma izni belgesi, 178 bin 283 kişinin de seyahat izin belgesi aldığını açıkladı.

Ağrı'daki güvenlik toplantısında konuşan Soylu, "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı" dedi.

'YAPMAYIN ARTIK'

Çalışma muafiyeti olanların bu süreçte sorun yaşamayacaklarını belirten Soylu: "Bir arkadaşımı dün korona virüsünden kaybettim. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Bu işin telafi edilebilecek bir tarafı olsa, hep birlikte telafi edelim. 1.5 yıldan beri çocuklar okula gidemiyor, camilerde saf düzenimiz değişti. Bunun hâlâ tezviratını yapanlar var. Yapmayın artık. Çocuklarımız üniversiteye gidemedi. Bir tecrübemiz oldu. Bilim Kurulu'nun tecrübeleri oldu. Hakikaten yapmayın ya. Allah razı olsun vatandaşımızdan, hep birlikte bu mücadeleden başarı ile çıkacağız. Önce sabır, sonra bayram... Tedbirlere uyalım, çocuklarımız okula rahat gitsinler."

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